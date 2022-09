Sören Hartmann, Chef der DER Touristik Group, ist einer der Speaker auf dem fvw|TravelTalk Kongress.

Sören Hartmann, Chef der DER Touristik und Präsident des BTW, nimmt das Thema Nachhaltigkeit in all seinen Facetten sehr ernst. Auf dem fvw|TravelTalk Kongress blickt er in die Zukunft. Denn die Branche muss noch mehr tun, ist er überzeugt.

Laut der jüngsten Reiseanalyse wollen 57 Prozent der Deutschen einen umweltfreundlichen Urlaub, 64 Prozent einen sozial verantwortungsvollen Urlaub. Die Zahlungsbereitschaft ist allerdings oft weniger ausgeprägt – zumal in einer Zeit, in der Reisen ohnehin teurer wird. Doch die Touristik müsse sich hohe Ziele setzen und das Thema aus eigener Kraft forcieren, sagte Hartmann auf dem Tourismusgipfel des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) in Berlin. Denn sonst werde es aus der Politik neue Regulierungen geben.



Sowohl die Rewe Group, deren Vorstand Hartmann angehört, als auch die DER Touristik engagieren sich stark. Für Hartmann selbst ist das eine Herzensangelegenheit. Auch nach seinem angekündigten Ausscheiden als Chef des zweitgrößten europäischen Reiseveranstalters zum Jahresende wird er Vorsitzender der DER Touristik Foundation bleiben, die sich die Entwicklung in den Zielgebieten engagiert. Beim Dachverband BTW, dem er seit dem Frühjahr vorsteht, hat er Nachhaltigkeit neben der Digitalisierung zum zentrales Programmpunkt erklärt.

Networking wird groß geschrieben

Programm Tag 1 (3. November) Hauptbühne

Uhrzeit Thema 08:30 Registrierung und Kaffee 09:00 Begrüßung und Einführung

FVW Medien und Grußworte aus der türkischen Reisebranche 09:30 Die touristische Zukunft der Türkei

Rede und Q&A mit Mehmet Ersoy, Minister für Kultur und Tourismus der Türkei 10:00 Wohin steuert Europas größter Touristik-Konzern?

Sebastian Ebel, designierter Vorstandsvorsitzender TUI Group, im Interview mit Chefredakteur Klaus Hildebrandt. 10:30 Big Picture – Welche Kräfte und Megatrends unsere Zukunft gestalten

Andreas Steinle, Geschäftsführer Zukunftsinstitut Workshop 11:00 CEO-Panel: Kostenexplosion, Corona-Auswirkungen, Strukturveränderungen:

Wohin steuert die Touristik im Jahr 2023 und danach?

Dr. Ingo Burmester, CEO Central Europe, DER Touristik

Ralph Schiller, CEO FTI Group

Stefan Baumert, CEO TUI Central Europe

Gerald Kassner, Geschäftsführer Schauinsland-Reisen 11:45 Aviation-Panel: Herausforderungen, wohin man auch schaut -

Wie will die Luftfahrt die Probleme in den Griff bekommen?

Dr. Max Kownatzki, CEO Sun Express

Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer Flughafen-Verband ADV

Jens Bischof, CEO Eurowings 12:30 Nachhaltigkeit: Warum die Reisebranche ihrer Verantwortung viel stärker gerecht werden muss

Sören Hartmann, Touristik-Vorstand Rewe Group und Präsident des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft 13:00 Mittagspause 14:30 Vertriebspanel: KI, Social Media, Chatbots – Wie fit ist der Vertrieb für den Kunden der Zukunft?

Thomas Bösl, Geschäftsführer RTK und Sprecher QTA

Dr. Dominik Faber, Geschäftsführer Reise Check24

Ute Dallmeier, Geschäftsführerin LCC Niederrhein

Markus Orth, Geschäftsführer Lufthansa City Center 15:15 Medien, Banking und jetzt CEO eines europäischen Reisunternehmens:

Was die Touristik von anderen Branchen lernen kann – und umgekehrt

Live-Talk mit Laura Meyer, CEO Hotelplan Group 15:45 Kaffeepause / Networking 16:15 Talentwettbewerb Top unter 30:

Wie der Nachwuchs die Touristik aufmischen will 16:45 Die Potenziale der Blockchain-Technik: Das neue Betriebssystem der Touristik?

Ralf Usbeck, CEO Chain4 Travel und Peakwork 17:15 How Travel Technology shapes the Business of the Future

Traci L. Mercer, Senior Vice President Leisure Travel, Sabre

Programm Tag 2 (4. November): Deep-Dive-Sessions und Masterclasses

Uhrzeit Deep-Dive-Sessions (Programm der Masterclasses folgt) 9:00 Blockchain: So funktioniert die Technik in der touristischen Praxis 10:00 Aktiv- und Kulturreisen in der Türkei: Die Potenziale abseits von Sonne und Strand 10:45 Kaffeepause / Networking 11:30 Augmented Reality: Neue Vermarktungschancen für Destinationen und Tourismus-Anbieter 12:15 Metaverse: So kann die Touristik die neue virtuelle Welt nutzen

Auf dem führenden Kongress für die Entscheiderinnen und Entscheider der Branche garantieren weitere hochkarätige Speaker spannende Diskussionen zu den drängenden Zukunftsthemen: Wie plant die Touristik für 2023, wie muss sich der Reisevertrieb weiterentwickeln, was hat die Luftfahrt aus dem Chaos-Sommer gelernt und wie kann die Branche neue Techniken wie Blockchain und Metaverse nutzen?Die beiden Kongresstage, ein halbtägiger Ausflug und vor allem die drei Abendveranstaltungen bieten in mediterraner Atmosphäre die Chance, Geschäftspartnerinnen und -partner wieder zu treffen und neue Kontakte zu schließen. Neben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus den deutschsprachigen Ländern werden auch Hoteliers und Touristiker aus der Türkei teilnehmen.Unterstützt wird das Event unter anderem vom Reiseland Türkei, Sun Express, der FTI-Agentur Meeting Point Türkei und der Hotelgruppe Iberostar.Derist wie folgt:Anreise. Abends Get-together im Tagungshotel Topkapi Palaceganztägiger Kongress, Abendveranstaltungvormittags Deep-Dive-Sessions und Masterclasses, nachmittags Ausflüge, AbendveranstaltungAbreise am Vormittag