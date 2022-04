Gregor Schläger

Zum Saisonstart: Oliver Lackmann, Chief Flight Operations Officer TUI Airline, mit Taufpatin Irini Vasiliou, und der TUIfly-Crew der neuen Boeing 737-8 auf Kreta.

Der Branchenführer hat die Urlaubssaison 2022 in Griechenland gestartet. Früher als üblich trafen die ersten Kunden in Heraklion auf Kreta ein. TUI will in diesem Jahre drei Millionen Griechenland-Urlauber zählen. 2022 geht es für die Touristikbra