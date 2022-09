Machu Picchu können SKR-Kunden auch auf eigene Faust erkunden.

SKR Reisen hat Peru in den Fernreisen-Katalog 2023/2024 aufgenommen. Besonderheit: Reisende dürfen die Inka-Ruinenstadt Machu Picchu auch auf eigene Faust erkunden.

SKR Reisen hat sein Amerika-Portfolio in seinem Fernreisen-Katalog 2023/2024 um eine weitere Reise unter dem Titel "Peru: Mit Flair" erweitert. Ab März 2023 bietet SKR eine 15-tägige Rundreise in Kleingruppen mit maximal zwölf Personen. Ab vier Personen wird sie garantiert durchgeführt, so der Veranstalter.



Auf der Reise entdecken die Teilnehmer den Colca Canyon, die Salzminen von Maras und den Titicacasee, es werden Dörfer und lokale Märkte besucht. Zu den Highlights zählen besondere Unterkünfte wie das Sonesta Posada del Inca Yucay, ein Kloster aus dem 18. Jahrhundert im Heiligen Tal gelegen und der zweifache Besuch des Machu Picchu. Während der erste Besuch mit einem Reiseführer durchgeführt wird, dürfen die Reisenden beim zweiten Besuch den Machu Picchu auf eigene Faust erkunden.

Christoph Albrecht, Geschäftsführer von SKR Reisen, verspricht Kunden: "Sie werden doppelt erholt von dieser Peru-Reise zurückkehren. Zum absoluten Liebling entwickelt sich mit Sicherheit das Fünf-Sterne-Hotel Sonesta Posada del Inca Yucay, das aufgebaut ist wie ein kleines Andendorf."



Die Rundreise inklusive Flug, Übernachtung im Doppelzimmer, Transport, Eintrittsgelder, Programm wie beschrieben und deutschsprachiger Reiseleitung kostet ab 4999 Euro pro Person.