Am fvw|TravelTalk-Kongress in Antalya nahmen 400 Touristiker teil.

Diverse Touristiker, die am fvw|TravelTalk-Kongress in Antalya teilgenommen hatten, haben sich zum Verlauf des Kongresses geäußert. Eine Zusammenstellung der Feedbacks – und Eindrücke in einem Video.

Einige Touristiker, die am fvw|TravelTalk-Kongress in Antalya teilnahmen, haben per Mail oder über Linkedin ihr persönliches Fazit gezogen.

Die Feedbacks sollen an dieser Stelle unkommentiert wiedergegeben werden:

"Das war eine tolle Veranstaltung. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem unternehmerischen Mut!" – Sebastian Ebel, CEO TUI Group

"Danke für ein hervorragendes Event mit tollen Speakern und spannenden Zukunfts-Themen, einem wunderbaren Gastgeberland Türkei und tollen KollegInnen. Danke liebe fvw für die top Organisation und drei wertvolle Tage voller Informationen, Austausch, Learnings, People, digitaler Zukunft, Blockchain und Get-together-Partys!" – Marina Ackermann, Leiterin Key Account Management Holidaycheck

"Das Experiment mit dem ersten fvw|TravelTalk Kongress im Ausland ist geglückt. Hier zeigt sich die Resilienz der Branche. Ich bin gespannt auf das nächste Jahr." – Hanna Kleber, Inhaberin Kleber PR Network und Präsidention Corps Touristique Deutschland

"Sehr gelungenes Event. Spannende Themen, hochkarätige und gut gemischte Teilnehmende und Speaker positive Stimmung. Die Türkei hat einmal mehr ihre Gastfreundschaft bewiesen." – Laura Meyer, CEO Hotelplan Group, Schweiz

"Es war ein gelungenes Event mit spannendem Programm und eine super Gelegenheit für einen tollen Austausch, bevor der Winter beginnt. Danke auch an das Team!" –

Tom Hülser, Inhaber Freshcells Systems Engineering

"Vielen Dank an das FVW-Team für die Orga und die türkischen Gastgeber für ihre sprichwörtliche Gastfreundschaft. Spannendes Programm in Verbindung mit den Gesprächen im Rahmen der Veranstaltung. Absolut gelungen." – Ralph Schiller, CEO FTI Group

"Danke an das Team von fvw | TravelTalk für den gelungenen Kongress, die spannenden Themen, die uns in Zukunft begleiten werden, und die inspirierenden persönlichen Gespräche. Und getanzt haben wir auch." – Sabine Jordan-Glaab, Geschäftsführerin Vtours



FVW Traveltalk Kongress 2022

"Spannende Insights und Networking. Herzlichen Dank an die Gastgeber!" – Paris Hegenberger-Görg, Sales Manager Travel Paypal

"Es hat viel Spaß auf dem fvw|TravelTalk Kongress gemacht. Gratulation für den großen Erfolg. Aus den Statements klang beim viel Zuversicht. Das lag nicht nur an der Sonne in Antalya." – Jens Bischof, CEO Eurowings

"Thanks for organizing such a great event. Looking forward to next one." – Alexandros Saloustros, CTO Cyberlogic, Greece

"Viele wichtige Themen zur Situation und der Zukunft der Reisebranche wurden aufgegriffen und gehaltvoll beleuchtet." – Dr. Ute Dallmeier, Geschäftsführerin Lufthansa City Center Niederrhein

"Gratulation an fvw|TravelTalk zum gelungenen Event – eine zukunftsgerichtete Themenauswahl, interessante Redner und viele Gelegenheiten zum Networking." – Dr. Georg Welbers, Geschäftsführer Alltours

"Sehr gutes Programm, interessante Gespräche und eine angenehme Atmosphäre. Danke für diese drei Tage in Antalya." – Wolfgang Raike, Vorsitzender Tourismusverband Hamburg

"Chapeau und herzlichen Dank an das gesamte fvw-Team. Top organisiert mit inspirierender Tagungsagenda und vielfältigen Möglichkeiten des Austauschs." – Carsten Burgmann, Director Sales & Marketing Neckermann Reisen

"Perfekte Organisation, gute Mischung und tolle Stimmung. Herzlichen Dank an das ganze FVW Team!" – Hans-Peter Brasser, Business Development Manager Yalago, Zürich/Dubai

"Ein tolles und hoch produktives Event! Vielen Dank an die Organisatoren." – Remzi Zafer Aru, Gründer Giata und Start-up-Investor

"Definitiv ein Erfolg. Von den Locations bis hin zum Catering und zur Technik hat alles gepasst. Zusätzlich noch perfekte Gesprächspartner - also ideal!" – Holger Stollenwerk, Vorstand Terraplan Reisen

"Prima gemacht, Klaus & Team!" – Beat Blaser, Managing Partner Falkensteiner Ventures, Österreich

"Es war eine großartige Gelegenheit, viele bekannte Gesichter wiederzusehen und neue Projekte zu diskutieren." – Aage Dünhaupt, Director Communications TUI Deutschland/Schweiz/Österreich

"Branchentreff der Superlative in dem Land, in das bis Ende September über 4,5 Millionen Urlauber aus Deutschland gereist sind." – Stephan Winarski, Geschäftsführer MDT Travel Underwriting