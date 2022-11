Christian Wyrwa

Am fvw|TravelTalk-Kongress in Antalya nahmen 400 Touristiker teil.

Diverse Touristiker, die am fvw|TravelTalk-Kongress in Antalya teilgenommen hatten, haben sich zum Verlauf des Kongresses geäußert. Eine Zusammenstellung der Feedbacks – und Eindrücke in einem Video.

Diverse Touristiker, die am fvw|TravelTalk-Kongress in Antalya teilgenommen hatten, haben sich zum Verlauf des Kongresses geäußert. Eine Zusammenstellung der Feedbacks – und Eindrücke in einem Video. Einige Touristiker, die am fvw|TravelTalk-Kongress