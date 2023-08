Lufthansa City Center

Die neue Fyne-Tarvel-Filiale in Blankenese

Lufthansa City Center (LCC) baut die Luxusmarke Fyne Travel aus. Diese Marke kann nun auch von anderen Reisebüros außerhalb des Verbunds genutzt werden. Zudem eröffnet in Hamburg der neunte Standorte in Deutschland.

Fyne steht für "For Your New Experience" und ist Teil der LCC Reisebüro AG. Nachdem die Corona-Pandemie die Expansion der Vertriebsmarke vor