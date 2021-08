Dr. Andreas Gent und Thomas Schreiber sind designierte Geschäftsführer des Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF).

Das Bundesjustizministerium hat das Konsortium rund um die Verbände DRV, ASR, FAR, RDA und VIR mit der Organisation der neuen Pauschalreiseabsicherung beauftragt. Der Deutsche Reise Sicherungsfonds (DRSF) soll wie geplant zum 1. November starten.

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) habe entschieden, dass das Konsortium der Verbände den neuen Reisesicherungsfonds organisieren solle, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Deutschem Reiseverband (DRV), Allianz selbständiger Reiseunternehmen (ASR), Forum Anders Reisen, internationalem Bustouristik-Verband (RDA) und Verband Internet Reisevertrieb (VIR).



Des BMJV bestätigte die Entscheidung gegenüber fvw|TravelTalk. Der Schadenabwickler Kaera, der sich ebenfalls um den Betrieb des Reisesicherungsfonds beworben hatte, geht damit leer aus. Mit dem neuen Fonds wird die Kundengeldabsicherung für Veranstalter neu geregelt.Der Fonds soll bis zum 31. Oktober 2027 ein Zielkapital in Höhe von 750 Mio. Euro erreichen. Die Veranstalter müssen es über Sicherheiten und Entgelte selbst aufbauen. Ausnahmen gibt es für Veranstalter bis zehn Millionen Euro Jahresumsatz, die sich wie bisher per Versicherung oder Bankbürgschaft absichern können. Mit dem Kapital soll der Fonds im Falle der Insolvenz eines Veranstalters Kundengelder zurückzahlen und gestrandete Urlauber zurückholen.Zum Betrieb des Fonds haben die Verbände bereits im Mai den Deutschen Reise Sicherungsfonds (DRSF) gegründet. Die Anteile daran sind den Angaben zufolge wie folgt verteilt: ASR 2 Prozent, DRV 78 Prozent, FAR 5 Prozent, RDA 10 Prozent und VIR 5 Prozent. Der Gesellschafterkreis sei offen für weitere Verbände, die Anbieter von Pauschalreisen und verbundenen Reiseleistungen repräsentieren, heißt es in einer Mitteilung. Alleiniges Ziel des Fonds sei es, den Schutz der Reisenden im Fall einer Insolvenz umfassend sicherzustellen."Wir sind uns der Verantwortung für die Branche bewusst. Mitten in der Corona-Pandemie ist die bessere Absicherung der Reisenden eine wirtschaftliche Herausforderung für die überwiegende Mehrheit der Reiseunternehmen. Der Zusammenschluss der Verbände verfolgt das Ziel, die bestmögliche Absicherung, die sich aus dem gesetzlichen Auftrag ergibt, zu möglichst geringen Verwaltungskosten zu erbringen", heißt es von den Gesellschaftern.Im Mittelpunkt stehe dabei der Verbraucherschutz. Die DRSF GmbH bekenne sich klar zu dieser Verpflichtung und steht dabei unter der Aufsicht des BMJV. Die Zeit bis zum geplanten Start des Fonds am 1. November sei denkbar knapp. Deshalb werde man konzentrierte daran arbeiten, den Fonds aufzubauen, um den Reiseveranstaltern so schnell wie möglich die Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Absicherung im Fonds benötigen.Als Geschäftsführer des DRSF sind – wie von fvw|TravelTalk zuerst berichtet – Thomas Schreiber und Andreas Gent bestellt. Schreiber verfügt über langjährige Erfahrungen in verantwortungsvollen Positionen im Asset- und Fondsmanagement. Gent kommt aus der Assekuranz und hat für die Hanse Merkur die Reiseversicherung mit aufgebaut. Ab 2001 war er im Vorstand der Hanse-Merkur-Versicherungsgruppe und ist heute Aufsichtsratschef der Hanse Merkur Krankenversicherung AG.Als Aufsichtsbehörde ist das BMJV bestimmt. Zudem soll bald ein Beirat berufen werden, der die Geschäftsführung unterstützt und berät. Die Mitglieder sollen unter anderen die Verbraucherinteressen, die Interessen von Bund und Ländern sowie die Interessen der Reisewirtschaft vertreten. Insgesamt sind bis zu elf Mitglieder zu bestimmen.