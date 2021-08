Urlauber auf Mallorca: Spanien ist ein Hochrisikogebiet. Für ungeimpfte Kinder zieht der Aufenthalt eine Quarantäne nach sich.

Zum Start der Corona-Testpflichten für Reiserückkehrer aus dem Ausland hat Bundesinnenminister Horst Seehofer Kontrollen angekündigt. Der DRV sieht Familien mit Kindern als Benachteiligte der neuen Regelung und fordert eine klarere Definition von Hochrisikogebieten

Mehr dazu

Mehr dazu Bei Rückreise (1) Alle Ungeimpften müssen sich jetzt testen lassen

Wichtige Auto- und Bahnstrecken im Visier

Mehr dazu

Mehr dazu Auf einen Blick Das sind die Hochrisiko- und Virusvariantengebiete

Probleme für Familien mit Kindern bis zwölf Jahren

."Wer nach Deutschland einreist, muss damit rechnen, kontrolliert zu werden. Bundes- und Landespolizei arbeiten hier Hand in Hand", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". An den Binnengrenzen werde es Stichproben geben, um kilometerlange Staus im Urlaubsverkehr zu verhindern. "Bei Einreisen aus Ländern außerhalb der EU, an den Flug- und Seehäfen wird jeder kontrolliert, ohne Ausnahme." Wer keinen negativen Test habe, müsse eventuell in Quarantäne, und es drohten "empfindliche Bußgelder".Seit Sonntag gilt bei der Einreise nach Deutschland eine Testpflicht. Damit soll eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zum Ende der Sommerferien verhindert werden. Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen bei der Einreise nachweisen können, dass bei ihnen das Übertragungsrisiko verringert ist – mit dem Nachweis einer Impfung, einem Nachweis als Genesener oder einem negativen Testergebnis.Eine solche Vorgabe gab es seit März für alle Flugpassagiere. Jetzt gilt sie für alle Verkehrsmittel, also auch bei Einreisen per Auto oder Bahn. Damit werde eine Lücke geschlossen, so der Deutsche Reiseverband (DRV).Die Bayerische Grenzpolizei werde in enger Zusammenarbeit mit der Bundespolizei Reiserückkehrer aus dem Ausland im Rahmen der stichprobenartigen Schleierfahndung kontrollieren, sagte Innenminister Joachim Herrmann. Ein Sprecher der Bundespolizei in Sachsen sagte, der Schwerpunkt der Kontrollen liege an den Autobahnen und Bundesstraßen sowie an der Zugstrecke Prag-Berlin. Die Daten würden erhoben und an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet.Die neue Einreiseverordnung soll zunächst bis Jahresende gelten und sieht nur noch zwei Arten von Risikogebieten vor: Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete. Als Hochrisikogebiete gelten Länder, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich über 100 liegt, die Krankenhäuser stark belegt sind und es nur wenige Tests gibt. Bislang lag die Grenze für Hochrisikoländer bei einer Inzidenz von 200.Der DRV hält die Definition für unzureichend. Es nicht klar, wie hoch die Inzidenzen sein sollen und was genau die sonstigen Faktoren für die Beurteilung sind. "Diese Änderungen sind schwer vorauszusehen und die Kriterien kaum überprüfbar", so der Verband in einer Stellungnahme.Für die Rückreise aus einem Hochrisikogebiet wie derzeit etwa Spanien, Ägypten und die Niederlande ist vorgesehen, dass nicht Geimpfte und nicht Genesene bei der Rückkehr zehn Tage in Quarantäne gehen müssen, die frühestens ab dem fünften Tag mit einem negativen PCR-Testnachweis beendet werden kann. Für Kinder unter zwölf Jahren soll die Quarantäne automatisch nach dem fünften Tag nach Einreise enden. Das habe insbesondere für Familien mit Kindern deutliche Nachteile, so der DRV.Häufig sind die Eltern bereits geimpft und können ohne Test und Quarantäne einreisen, für Kinder bis zwölf Jahre gibt es dagegen noch keinen zugelassenen Impfstoff. In diesem Fall hätten Familien mit Kindern unter zwölf Jahren keine Möglichkeit, die Quarantäne zu umgehen, so der Reiseverband. "Das ist eine nicht nachvollziehbare Benachteiligung von Kindern, die zudem im Widerspruch zu europäischen Beschlüssen steht", heißt es in dem Statement.Damit Familien gemeinsam reisen können, sollten Minderjährige, die mit ihren Eltern oder anderen Begleitpersonen reisen, von der Quarantäne ausgenommen werden, wenn die Begleitpersonen beispielsweise aufgrund einer Impfung keiner Quarantäne unterzogen werden, so der EU-Rat vor einigen Wochen.

Bei einem Aufenthalt in Gebieten mit neuen, besorgniserregenden Virusvarianten müssen sich Rückkehrer immer testen lassen und in jedem Fall für 14 Tage in Quarantäne begeben – egal, ob sie ungeimpft, geimpft oder genesen sind. Derzeit werden von der Bundesregierung aber nur Brasilien und Uruguay als Virusvariantengebiet eingestuft.

Mehr dazu

Sowohl Minister Seehofer als auch der DRV appellieren an die Deutschen, sich impfen zu lassen. "Mit zunehmenden Impfungen bekommen wir zusätzlichen Schutz, können schneller mehr Freiheiten genießen und auch wieder vermehrt verantwortungsvoll reisen", so der DRV.Allerdings will sich derzeit nur etwa jeder vierte Ungeimpfte noch gegen Corona impfen lassen. In einer repräsentativen Befragung des Instituts Insa für die "Bild am Sonntag" gaben 27 Prozent derer, die bislang kein Impfangebot angenommen haben, an, sich eine Impfung vorstellen zu können. Aber 54 Prozent erklärten, sich grundsätzlich nicht impfen lassen zu wollen. 19 Prozent zeigten sich unentschlossen. Als Hauptgrund nannten 67 Prozent der Impfverweigerer mangelndes Vertrauen in die Impfstoffe.