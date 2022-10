Pixabay

Antalya gilt als Zufluchtsort für Energieurlauber.

Die Türkei gehört zu den Top-Destinationen von Deutschen, die den Winter in wärmeren Regionen verbringen wollen – auch, um den steigenden Energiekosten zu entfliehen. in der Türkei, aber auch in Ägypten, Kapverden und Tunesien, gibt es besonders viele All-Inclusive-Unterkünfte.

Die Türkei gehört zu den Top-Destinationen von Deutschen, die den Winter in wärmeren Regionen verbringen wollen – auch, um den steigenden Energiekosten zu entfliehen. in der Türkei, aber auch in Ägypten, Kapverden und Tunesien, gibt es besonders