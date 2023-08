Schauinsland

Yvonne Becker (Mitte, schwarzes Shirt) wurde gestern als millionste Passagierin des Jahres am Flughafen Burgas in Empfang genommen.

Gegen 9.30 Uhr Ortszeit landete am 2. August der Sundair-Flug SR 7400 am Flughafen Burgas. In dem Flieger saß Yvonne Becker – die millionste Passagierin, die in diesem Jahr am Flughafen Burgas ankam.

Bereits während des Flugs wurde allen Passagieren mitgeteilt, dass in der Maschine die millionste Passagierin sitzt. Mehr dazu