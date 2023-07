FVW Medien/Screenshot

Die Website von Jahn Reisen ist bereits auf Dertour umgeleitet.

Die DER Touristik fokussiert sich auf die Marken Dertour, ITS und Meiers Weltreisen. Die Produkte von Jahn sind in Dertour überführt, der Traditionsveranstalter bleibt aber in den Buchungssystemen.

Vor drei Jahren hatte die DER Touristik Dertour zur Leitmarke erkoren, um angesichts ihrer vieler Marken klarer auftreten zu können. Nun wird di