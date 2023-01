Das Friedensdenkmal in Hiroshima in der von einer US-Atombombe im Zweiten Weltkrieg zerstörten Stadt, besuchen viele Touristen.

Der Markt des "Dark Tourism" wächst rasant. Bisher gibt es keinen seriösen Reiseveranstalter, der gezielt touristische Reisen in Orte von Tragödien, Völkermorden und Verbrechen organisiert. Doch das könnte sich in naher Zukunft ändern.

Wenn Touristen die Atmosphäre von Tod und Tragödien erleben möchten, müssen sie sich der Sondersparte des "Dark Tourism" widmen. Gefühle von Verzweiflung, Grausamkeit, Trauer und Schmerz charakterisieren solche Reisen. Es geht um Orte, an denen Kriege, Völkermorde, Attentate, Inhaftierungen und ethnische Säuberungen stattgefunden haben.



Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Future Market Insights (FMI) erzielte die Dark-Tourism-Sparte im Jahr 2022 einen Umsatz von 30 Mrd. US-Dollar und soll bis 2032 auf gut 36,5 Mrd. Dollar anwachsen.Doch welche Motivation haben die meisten Touristen, die sich den Erlebnissen des "Dark Tourism" verschrieben haben? Die meisten dieser Reiseziele verfügen über einen philosophischen, erzieherischen und historischen Wert.Wenn Tourismus eine friedensstiftende Funktion einnehmen soll, können Besuche von verlassenen Nuklearanlagen, Kriegsgebieten, bewaffneten Konflikten und Katastrophengebieten die Menschen sensibilisieren – insbesondere in Zeiten der Bedrohung durch autoritäre Bewegungen und Strömungen. Der Tourismusforscher Albrecht Steinecke führte gegenüber der " Frankfurter Allgemeinen Zeitung " aus, dass "Dark Tourism" nichts mit Voyeurismus oder Perversion zu tun habe. Das sei ein Vorurteil."In einer Fülle von Studien ist längst klar geworden, dass Voyeurismus oder auch Schadenfreude eine zu vernachlässigende Rolle spielen. Man will vor allem einmal selbst an Orten stehen, an denen schreckliche Ereignisse geschehen sind oder Menschen grausame Schicksale erlitten haben. Darüber hinaus geht es aber um Informationen über die Geschehnisse und um Gedenken an die Opfer, also durchaus seriöse Motive. Und es hat sich gezeigt, dass auch bei Menschen, die aus reiner Neugier kommen, eine Art Katharsis erfolgt, weil sie vor Ort von dem Leid berührt werden und diese dunklen Orte anders verlassen, als sie sie betreten haben", erklärt Steinecke.Die " Welt " berichtete im vergangenen Jahr, dass die Nachfrage nach "Dark Tourism"-Angeboten während der Pandemie gestiegen sei. Obwohl FMI von einem Wachstum des "Dark Tourism" ausgeht, lässt sich noch kein seriöser Reiseanbieter finden, der diese professionell bewirbt.Der Reiseexperte Peter Hohenhaus erklärte gegenüber dem " Südkurier ": "Ich kenne keinen Reiseanbieter, der explizit mit dem Begriff wirbt oder entsprechende Reisepaket-Angebote zur Buchung anbietet. Es gibt ein paar Nischen, in denen der Begriff mal am Rande fällt, aber in der Tourismusbranche wird er kaum verwendet."Doch früher oder später dürfte der eine oder andere Spezialist auf diesen Zug aufspringen, um die steigende Nachfrage nach "Dark Tourism" zu monetarisieren.