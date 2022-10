TUI

TUI bringt in diesem Winter Niederländer per Zug zum Skifahren nach Österreich. Der Ski-Express ist ein Test, das Modell könnte Schule machen. In der Wintersaison 2022/23 fährt der TUI Ski Express wöchentlich von Amsterdam und Utrecht zu beliebten