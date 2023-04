Pixabay

Die balearische Regierung will den Tourismus begrenzen.

Führende Politiker der Balearen und Spaniens haben sich dafür ausgebrochen, den Massentourismus einzudämmen. Das Ziel: Die Reduzierung der Touristenzahlen. Doch der CEO von Jet2holidays, Steve Heapy, meint: "Seien Sie vorsichtig, was Sie sich wünschen."

Der CEO von Jet2holidays, Steve Heapy, hat am Mittwoch in Palma de Mallorca eine offene Drohung an die Politiker Spaniens und der Balearen gerichtet.