Chamäleon

Nachhaltig engagiert: Ingo Lies ist mit seinem Veranstalter Chamäleon dem DRV beigetreten.

Reiseveranstalter Chamäleon ist dem Deutschen Reiseverband (DRV) beigetreten. Das hat der Erlebnisreisespezialist am Dienstag mitgeteilt. Chamäleon-Chef Ingo Lies will so auch das Thema Nachhaltigkeit in der Branche weiter vorantreiben. Die vergangenen Monate h&