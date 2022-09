Im größten Partnerland Europas, den USA, kann die Ölproduktion praktisch nicht mehr gesteigert werden.

Der US-Energiebehörde EIA zufolge werden europäische Stromversorger auf eine ölbasierte Erzeugung umsteigen. Dabei setzen sie auf US-Erdölerzeuger. Das Problem: Die USA können kein Erdöl liefern und am 5. Dezember tritt das EU-Ölembargo gegen Russland in Kraft.

Der Spot-Preis für Rohöl der gängigen Nordseesorte Brent liegt in einer Prognose der US-amerikanischen Energieagentur (EIA) im vierten Quartal 2022 bei durchschnittlich 98 US-Dollar pro Barrel und im Jahr 2023 bei 97 US-Dollar pro Barrel. Eventuelle Unterbrechungen der Erdölversorgung schaffe zudem das Potenzial für noch höhere Ölpreise.



USA können Europa nicht helfen

Der EIA zufolge wurden im August weltweit 99,4 Mio. Barrel Erdöl und flüssige Brennstoffe verbraucht, was einem Anstieg von 1,6 Mio. Barrel pro Tag gegenüber August 2021 entspricht. Der weltweite Verbrauch wird im aktuellen Jahr durchschnittlich um 2,1 Mio. Barrel pro Tag und im kommenden Jahr um durchschnittlich 2,0 Mio. Barrel pro Tag steigen, prognostiziert die EIA . Die Prognose für das vierte Quartal 2022 und das erste Quartal 2023 wurde von der EIA angehoben, weil die Behörde davon ausgeht, dass insbesondere europäische Stromversorger auf eine ölbasierte Erzeugung umsteigen könnten.Angesichts der steigenden Ölpreise wollten europäische Abnehmer eigentlich auf eine Erhöhung der Ölproduktion in den USA setzen, um das Ölembargo gegen Russland, das am 5. Dezember 2022 beziehungsweise am 5. Februar 2023 vollständig zum Tragen kommen soll, auszugleichen. Denn die EU hatte eine Überbrückungszeit von sechs Monaten für den Import von Rohöl und acht Monate für Ölprodukte wie Benzin oder Diesel vorgesehen.Doch die Hoffnungen der Europäer, wonach US-amerikanisches Öl russisches Öl teilweise ersetzen könnte, werden offenbar ins Leere laufen. Wil VanLoh, Leiter der Private-Equity-Gruppe Quantum Energy Partners, erklärte gegenüber der " Financial Times ": "Es ist nicht so, dass die USA noch viel mehr pumpen könnten. Unsere Produktion ist, was sie ist. Es gibt keine Rettungsaktion für Europa durch US-Produzenten. Weder auf der Ölseite noch auf der Gasseite."Der globale Ölmarkt muss sich auf einen Lieferverlust von 2,4 Mio. Barrel pro Tag einstellen, wenn das EU-Embargo greift, so die EIA in ihrem Wochenbericht. Daraus folgt, dass europäische Unternehmen, zu denen auch Reiseveranstalter, Hotelketten und Reisebüros gehören, mit erheblichen Energiepreiserhöhungen rechnen müssen – nicht nur aufgrund der Ölpreiserhöhungen, sondern auch aufgrund eines plötzlich eintretenden selbst geschaffenen De-Facto-Angebotsschocks.In der Tourismusbranche ist die Lage der Hoteliers auf Mallorca exemplarisch . Carolina Quetglas, Präsidentin des Hotelverbands der Balearen (ACH), erklärte, dass die Preise auf Mallorca und auf den Balearen insgesamt angehoben werden müssen. Die Kosten der Hotels auf den Balearen seien im aktuellen Jahr um 25 bis 40 Prozent gestiegen.Ein weiteres Beispiel: Die Energiekosten von Geschäften und Tourismusunternehmen in Italien werden in diesem Jahr voraussichtlich um mehr als das Doppelte steigen . Im vergangenen Jahr lagen die Energiekosten laut des italienischen Wirtschaftsverbandes "Confcommercio-Imprese per l'Italia" bei elf Milliarden Euro, während sie im aktuellen Jahr auf etwa 27 Mrd. Euro steigen werden.Die gesamte europäische Reisebranche und andere Branchen sowie die Verbraucher müssen sich darauf einstellen, dass es nicht nur zu einem stetigen Anstieg der Ölpreise, sondern vom 5. Dezember 2022 und dem 5. Februar 2023 an zu zwei sprunghaften Energiepreis-Sprüngen in Europa kommen wird. In diesem Zeitraum werden sich nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die gesellschaftlichen Risiken drastisch erhöhen.