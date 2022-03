TUI/Christian Wyrwa

Bei TUI Deutschland sollen die Mitarbeitenden, die noch keine 57 Jahre alt sind, eine Job-Garantie bis Ende 2023 erhalten.

Um Einsparungen kommt die TUI nicht herum. Andererseits will der Konzern noch mehr in den Wandel zum digitalen Touristikanbieter investieren. Die Belegschaft in Deutschland hat nun – vorerst – Klarheit. Die Beschäftigten des Reisekonzerns TUI in Deutschla