Screenshot: FVW Medien/KH

Rewe-Group-CEO Lionel Souqe bei der virtuellen Bilanzpressekonferenz, die aus der Zentrale in Köln übertragen wurde.

Die Rewe Group will in Deutschland vor allem aus eigener Kraft in der Touristik wachsen, so CEO Lionel Souque. Wenn es Möglichkeiten zu einer Konsolidierung gebe, schaue man sich das an, aber aktuell würden keine Gespräche geführt.

Die Rewe-Tochter DER Touristik hat sich nach der Pandemie wieder erholt und soll weiter wachsen, sagte Souque bei der Bilanz-Pressekonferenz der Hande