Karl B. Bock ist Gründer und Geschäftsführer der Runa Reisen GmbH.

Reiseveranstalter Runa Reisen organisiert Rollstuhl-Urlaub, Pflegehotels und betreute Reisen. Das Geschäft ziehe wieder an – auch dank neuer Kunden, konstatiert Geschäftsführer Karl B. Bock gegenüber fvw|TravelTalk und berichtet von Neuheiten.

Runa Reisen nimmt Menschen mit Behinderung und Menschen mit Pflegebedarf mit auf Reisen und legt dabei eigenen Angaben zufolge viel Wert auf Qualität. Hier erklärt der selbsternannte Marktführer für barrierefreies Reisen, Karl B. Bock, wie er nach der Corona-Pandemie in seiner Nische wieder durchstarten will.



Wie hat sich die Kunden-Nachfrage seit Jahresbeginn entwickelt?

Vor Corona lag unser jährliches Wachstum im zweistelligen Bereich. Aufgrund unserer speziellen Zielgruppe waren wir lange von der Pandemie betroffen. Es gibt viele chronisch kranke Reisegäste und Menschen, die sich aufgrund ihrer Erkrankung nicht impfen lassen können. Aktuell liegt die Buchungslage bei 60 Prozent vom Vorkrisenniveau. Gerade in den vergangenen Wochen haben wir einen deutlichen Nachfrageanstieg von Neukunden verzeichnen können.



Das Exklusive an unserem Sortiment ist nicht zwingend die rollstuhlgerechte Unterkunft. Vielmehr ist es das Gesamtpaket einer Pauschalreise inklusive Assistenzleistungen. Bei Bedarf bieten wir auch medizinische Hilfsmittel und Pflegeleistungen mit an. Im Sommer bieten wir ein ausgeweitetes Angebot auf Mallorca an. Wir haben das Sortiment hier im Vergleich zum Vorkrisenniveau verdoppelt. Aktuell sind Deutschland-Urlaub und die Niederlande sehr gefragt.

Mit welchen weiteren Reiseveranstaltern arbeiten Sie zusammen?

Wir kooperieren mit Phoenix Reisen. An der Produktgestaltung der MS Viola waren wir uns von Anfang an intensiv beteiligt und pflegen eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft.

Über welche Besonderheiten verfügen Ihre Unterkünfte?

Alle unsere Unterkünfte wurden von uns persönlich besichtigt und mit einer speziellen Checkliste in Bezug auf ihre Eignung für Rollstuhlfahrer überprüft. Sie bieten immer ein Mindestmaß an rollstuhlgerechter Ausstattung und Zimmer mit befahrbarer Dusche und Haltegriffen im Badezimmer.