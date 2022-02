Neu im Australien-Programm: Yoga und Meditation in unberührter Natur.

Der neue Ozeanien-Magalog, ein Mix aus Magazin und Katalog, deckt die Zielgebiete Australien, Neuseeland sowie die Südsee ab und soll vor allem Lust aufs Reisen machen.

Australien hat den Startschuss gegeben: Seit heute können Touristen wieder einreisen, und Geimpften wird die Quarantäne erspart. Der Veranstalter aus Trier nutzt die Gunst der Stunde mit einer neuen Broschüre, die Reiseinformationen mit Magazinelementen verbindet. Hier geht es zum Magalog.



Eine neue Flexibilität, stärkeres Klimabewusstsein, Entschleunigung und emotionale Reiseerlebnisse, nennt Geschäftsführerin Michaela Lenz als zentrale Wünsche der Boomerang-Kunden. "Besondere Reisen auf eine individuelle und verantwortungsvolle Art – dazu soll unser neuer Ozeanien-Magalog inspirieren."

Geschäftsführer Thomas Wiedau verspricht den Kunden maßgeschneiderte Reisen und ist überzeugt: "Individualität und serviceorientierte Flexibilität sind gefragter denn je." Dafür stehe Boomerang.

Neu im Australien-Programm sind Yoga Retreats. Neben Yoga und Meditation steht bei den "Untamed Escapes" ein ganzheitliches Erleben der Region im Fokus. Die Retreats befinden sich in Westaustralien (in Margaret River und Esperance), den Adelaide Hills und auf der Fleurieu Peninsula in Südaustralien.

Für die Einreise nach Australien gilt: Neben dem obligatorischen Visum für Australien und der Impfbescheinigung benötigen Urlauber bei der Einreise einen Nachweis über einen negativen PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) oder einen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden). Nach der Ankunft in Australien muss ein weiterer Antigen-Schnelltest innerhalb der ersten 24 Stunden durchgeführt werden.

Die Kataloge zu allen Destinationen von Boomerang finden sich unter diesem Link.



