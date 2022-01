Mehr dazu

Diese "sehr positive Entwicklung" in England ermutige das mit staatlichen Milliardenhilfen gestützte Unternehmen in seiner Erwartung, Umsatz und operatives Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr deutlich zu verbessern, sagte Ebel. Das zeige sich auch an der Entwicklung des Aktienkurses, seit Vorlage der Bilanz 2020/21 im Dezember habe die TUI an der Londoner Börse deutlich zugelegt.Um die TUI vor dem Aus zu retten, hat der deutsche Staat vier Milliarden Euro an Kapital und Krediten zur Verfügung gestellt. Vorstandschef Fritz Joussen wagte bei der Vorlage der Bilanz im Dezember eine optimistische Prognose: "Wir erwarten für den Sommer 2022 und die Hauptreisezeit die Rückkehr zu einem Buchungsniveau in etwa wie vor Corona 2019." Dabei schloss der Manager eine weitere Kapitalerhöhung nicht aus. Die in Hannover angesiedelte TUI hatte erst im Herbst 1,1 Mrd. Euro mit einer erneuten Kapitalerhöhung hereingeholt.Nach Ebels Worten will sich der Konzern auf dem Weg zu einem besseren operativen Ergebnis "mit eigenen Investitionen in den kommenden Jahren stark zurückhalten". In der Pandemie seien aber nicht nur Kostensenkungen wichtig, sagte er der Zeitung. Man wolle "kapitalschonend" wachsen. TUI hatte angekündigt, Investitionen künftig mit Partnern in Gemeinschaftsunternehmen oder über Hotelfonds angehen.