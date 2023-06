FVW Medien/RIM

FTI-Zentrale in München: Neuer CEO, neuer Aufsichtsratsvorsitzender.

Paukenschlag in München: Karl Markgraf folgt auf Ralph Schiller als Vorsitzender der Geschäftsführung, Inhaber Naguib Sawiris übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz. Eine erste Einschätzung und Analyse der Hintergründe.

FTI feiert in diesem Jahr das 40-jährige Bestehen. Es waren immer aufregende Jahre, man denke nur an den Verkauf an den britischen Veranstalter A