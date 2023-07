Mehr dazu

Timo Kohlenberg, CEO von America Unlimited, hat am 11. Juli 2023 am Empfang der australischen Botschaft in Berlin teilgenommen – als einziger Reiseveranstalter-Vertreter aus Deutschland. Der Empfang wurde anlässlich des Besuchs des australischen Premiers Anthony Albanese in der deutschen Hauptstadt veranstaltet.Kohlenberg sprach mit dem Premier über die Bedeutung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor gemeinsam mit Eva Seller, Chefin des Fremdenverkehrsamts Tourism Australia, und Melf Türkis, Director Business Development & Product bei America Unlimited.America Unlimited bietet seit 2022 unter der Veranstalter-Marke Australia Unlimited auch individuell ausgearbeitete Reisen nach Australien, Neuseeland und in die Südsee an. Das Angebot umfasst Gruppenreisen, Rundreisen und die Vermittlung einzelner Lodges.Auf dem Counter Place wurden am 11. Juli 2023 im Rahmen eines Live-Talks exklusive Geheimtipps zu Reisen nach Queensland – rund um Brisbane, die Gold Coast und den Norden Australiens präsentiert. An dem Talk nahmen Thomas Wiedau, Geschäftsführer von Boomerang Reisen, Michél Pretzsch, Abteilungsleiter Marketing bei Diamir Erlebnisreisen, und Eva Seller, Regional General Manager Continental Europe bei Tourism Australia, teil. Hier geht es zum Nachbericht



Der Australien-Talk kann auch in der Mediathek des Counter Place als Video abgerufen werden.