TUI

Olaf Petersenn ist Managing Director von TUI 4U und Director Commercial Aviation der TUI Deutschland.

Die TUI-Gesellschaft TUI 4U am Standort Bremen will wachsen und sucht unter anderem Call-Center-Mitarbeiter. Da trifft es sich für TUI-Manager Olaf Petersenn gut, dass Flyline, das Call Center von British Airways, im September in Bremen dicht macht.

Noch bis Ende September sind, wie berichtet, gut 270 Mitarbeiter von Flyline versorgt. So lange wird das Call Center von British Airways in Bremen noc