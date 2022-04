FVW Medien/IL

Göran Giegler, Leiter FTI Group Market-Facing Shared Service.

Die FTI Group will die Qualität im Service-Bereich verbessern. Dazu will Göran Giegler, Manager der FTI Group Market-Facing Shared Service, alle Service-Bereiche in einer Verantwortung konzentrieren und die bisher unterschiedlichen Systeme zusammenführen.