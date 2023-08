DCT Abu Dhabi

Sehenswert: die Sheikh Zayed Grand Mosque in Abu Dhabi.

Abu-Dhabi-Spezialist Etihad Holidays baut sein Angebot in Richtung des Emirats am Persischen Golf aus. Nun legt der Veranstalter neue Flüge ab Köln/Bonn an.

Nonstop in die Vereinigten Arabischen Emirate: Ab dem 15. Oktober geht es mit dem Reiseveranstalter Etihad Holidays zweimal wöchentlich – d