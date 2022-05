Neckermann-Reisen

Neu bei Neckermann im Programm ist das Fünf-Sterne-Hotel Ikos Olivia auf Chalkidiki.

Neckermann Reisen hat sein Angebot in Griechenland erweitert. Zusätzlich zu den griechischen Inseln bietet der Veranstalter jetzt auch Urlaubsreisen auf das Festland an. Insgesamt 50 Hotels an der Olympischen Riviera und auf der Halbinsel Chalkidiki wurden neu ins Pr