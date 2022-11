Ende Oktober feierte die OTI Holding ihr 30-jähriges Bestehen in Antalya. Künftig nennt sich der Konzern, der 37 Unternehmen in 22 Ländern umfasst – darunter auch die deutsche Ferien Touristik, Coral Travel Group.

Ende Oktober feierte die OTI Holding ihr 30-jähriges Bestehen in Antalya. Künftig nennt sich der Konzern, der 37 Unternehmen in 22 Ländern umfasst – darunter auch die deutsche Ferien Touristik, Coral Travel Group. Die OTI Holding feierte am 26. Oktobe