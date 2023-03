Im neuen Travelholics-Podcast der Woche geht es um das innovative und gleichzeitig umstrittene Thema der Künstlichen Intelligenz (KI).

Kürzlich äußerten sich einige Sachverständige im Tourismuspolitischen Ausschuss des Bundestages zu diesem Thema. Einen dieser Experten hat der Podcaster Roman Borch kurz nach der Ausschusssitzung zum DigiTalk geladen.



Wer heute glaubt, wir seien bereits in der Endstufe der Digitalisierung angekommen, wird sich schon in Kürze verwundert fragen, an welcher Stelle er eigentlich abgehängt wurde", meint Mirschel.



Zu Gast im Studio ist : Alex Mirschel (Digitalexperte und Tourismusberater Realizing Progress). "Vor allem der Hype um Chat GPT von Open AI ist sein Thema. Sein differenzierter Blick auf das Buzzword dieser Tage und die sich bietenden Chancen für die Reisebranche sind zwei Schwerpunkte dieses hörenswerten Gesprächs.Hier geht es zum Podcast: