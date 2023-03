Travel Compositor

Die Travel-Compositor-Gründer Manuel Aragonés und Vicente Rosselló verkaufen an die Travelsoft-Gruppe, an der sie künftig beteiligt sind. Sie bleiben als Geschäftsführer an Bord.

Nach Traffics in Deutschland schließt sich auch die spanische IT-Schmiede Travel Compositor der Travelsoft-Gruppe um das führende französische Reisebüro-System Orchestra an. Ziel ist es, einen neuen Travel-Tech-Champion zu schaffen.

Neun Monate nach der Übernahme von Traffics wird auch Travel Compositor mit Unternehmenssitz in Palma de Mallorca ein Teil der Travelsoft-Gruppe.