ist bei Traso für Vertrieb und Business Development verantwortlich. Davor war sie viele Jahre in Vertriebspositionen bei Sabre Travel Network sowie bei Amadeus tätig. Auch bei American Express hat sie bereits gearbeitet.

"Der Wandel in der Tourismusbranche mit ihren Playern wurde durch die Pandemie noch beschleunigt", sagt Traso-Geschäftsführer Haiko Gerdes. "Wir sehen dies nicht nur als eine strategische Herausforderung, sondern vor allem auch als eine große Chance an. Mit Kerstin Kories und Victor von Rautenberg-Garczynski haben wir gleich zwei hocherfahrene und exzellent vernetzte neue Mitarbeiter an Bord, so dass wir künftig noch agiler und schneller auf neue Marktanforderungen reagieren können."

