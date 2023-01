Mit diesem Motiv wirbt Bookingkit für die Experiences Connect 2023. Die kostenlose Online-Veranstaltung findet statt am 2. Februar in der Zeit von 10 bis 18 Uhr.

Wie kann die Erlebnisbranche ihre Produkte optimal vermarkten? Antworten liefert die digitale Veranstaltung Experiences Connect am 2. Februar mit diversen Keynotes und Panels sowie der Gelegenheit für den direkten Austausch mit Experten.

Bookingkit, führender Betreiber von Buchungs- und Marketinglösung für Anbieter von Attraktionen, Touren und Aktivitäten, geht mit der Experiences Connect in die nächste Runde. Nach der Premiere vor einem Jahr mit mehr als tausend Teilnehmenden thematisiert die ganztägige kostenlose Online-Veranstaltung nun das Zusammenspiel technischer Lösungen im Erlebnissektor.Leitthemen sind Vernetzung und Integrationen (Connectivity & Integrations) und deren Rolle für den Absatzerfolg. Dabei geht es laut Ausrichter Bookingkit um die Frage nach einer nahtlosen Verknüpfung verschiedener Buchungsmöglichkeiten im Ticketvertrieb mit allen nachgelagerten Prozessen – von der Auslastungsplanung über die Vermarktungskanäle bis zur Zugangskontrolle.Geplant sinddiverse Keynotes sowie Diskussionsrunden zu Themen und Trends der Branche. Als Partner und Sprecher mit dabei sind beispielsweise Vertreter von Arival, Groupon, der ITB, Tiqets, TUI Musement und Viator. Das Programm dreht sich um Empfehlungen dafür, wie Erlebnisanbieter die aktuellen Marktchancen für sich nutzen können."Zusammen mit unseren Partnern wollen wir zeigen, wie Betreiber von Attraktionen, Touren und Aktivitäten ihren Kunden ein optimales Gesamterlebnis bieten können – indem unterschiedliche Systeme reibungslos und zuverlässig zusammenarbeiten und dabei gleichzeitig die weiter wachsenden Ansprüche an Komfort erfüllen", erläutert Matthias Wirz, Chief Growth Officer bei Bookingkit.Die Teilnahme an der Experiences Connect 2023 ist kostenfrei, erfordert aber eine Registrierung über den hier hinterlegten Link . FVW Medien unterstützt die ausschließlich per Video-Streaming ausgerichtete Veranstaltung als Medienpartner.