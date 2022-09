Ömer Karaca ist Geschäftsführer von Schmetterling International sowie Geschäftsführer von Schmetterling Air Conso und für den IT-Bereich verantwortlich.

Das Mid- und Backoffice-System Argus von Schmetterling Technology wird um neue Bezahlwege erweitert. Schmetterling-IT-Chef Ömer Karaca hat gleich zwei Dienstleister angeschlossen.

Dabei handelt es sich einer Mittelung von Schmetterling Technology zufolge zum einen um den zu Lufthansa gehörenden Online-Zahlungsanbieter Airplus. Der zweite neue Bezahlungsweg läuft über First-Cash-Solution, kurz 1cs.Airplus hat dabei einen Fokus auf Geschäftsreisen und ermöglicht Reiseverkäufern und Nutzern der Technik eine schnelle, günstige Abrechnung von Geschäftsreisen. Reisebüros profitieren von einer Vereinfachung des Zahlungs-Workflows und erhalten zudem zusätzliche Informationen zur Abrechnung.Airplus ist quasi die virtuelle Version einer Mastercard-Kreditkarte, die weltweit eingesetzt werden kann. Für jeden Einzelumsatz wird eine individuelle Mastercard-Kreditkartennummer generiert, die mit Einschränkungen wie einem Limit oder einer Währung versehen werden kann. Statistische Auswertungen sind einfacher möglich, was den Agenturen Zeit und Geld spart.Anbieter 1cs zielt auf die Zahlungen mit Google Pay und Apple Pay ab und unterstützt in dem Bereich. Laut Schmetterling Technology ermöglicht eine neue Rahmenvereinbarung für das Online-Bezahlsystem den Reisebüros die Nutzung von 1cs zu Sonderkonditionen.Zahlungen der Kunden können über einen Payment-Link abgewickelt werden. In der Argus-Lösung Pay-by-Link sind neben den Kreditkarten Visa und Mastercard auch die digitalen Bezahlarten Google-Pay und Apple-Pay integriert, so dass insbesondere online-affine Kunden angesprochen werden können.