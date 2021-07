Fax & Fly: Revolution per Faxgerät

1993 borgten sich Sahi und sein älterer Bruder Anwar 200 DM Startkapital von der Mutter und gründeten damit im elterlichen Wohnzimmer ein Reisebüro. Ihre Geschäftsidee: Flüge und Hotels per Faxgerät buchbar zu machen – ein revolutionärer Service in der Prä-Internet-Ära.Aus einem Fax wurden viele Faxe – so viele, dass die Mutter mahnte, die Familie habe kaum Platz zum Wohnen. Also zogen die Brüder in ein Büro, eröffneten weitere Reisebüros, schließlich einen Veranstalter. Improvisation war Trumpf: Für den ersten Charterflieger besorgte Sahi das Catering in letzter Minute bei McDonalds: genau 174 Menüs.1998 folgte die Bruchlandung: Ein Airline-Partner verlor die Lizenz. Sahi haftete für die Ausfälle. Es folgten Insolvenz und Privatschulden.