Roman Borch und Ralf Usbeck sprechen unter anderem über das Thema Blockchain.

Mit der Blockchain-Lösung Chain4Travel will Travel-Tech-Pionier Ralf Usbeck die Touristik umkrempeln. Was steckt dahinter? Ein Podcast mit dem Chef des Unternehmens Peakwork.

Als Gründer von Traveltainment und Peakwork hat Ralf Usbeck schon große Fußspuren in der Touristik hinterlassen. Doch müde ist der Travel-Tech-Experte offenbar noch lange nicht. Als nächstes steht der Launch des neuen Reisebüro-Systems Set an. Außerdem arbeitet Peakwork an der Lösung Chain4Travel, einer Blockchain-basierten Anwendung, mit der Usbeck die Touristik nach vorne bringen will.Was steckt hinter diesen Lösungen? Wie weit ist die Entwicklung und welche Vorteile bieten sie? Darüber spricht Roman Borch diese Woche in unserem Podcast mit Usbeck. Viel Spaß beim Hören!