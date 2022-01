Nicht von der Stange

Eine andere Idee von Hageloch ist Axolot. "Meine Vision war es, eine einheitliche Plattform zu schaffen, die es Spezialveranstaltern ermöglicht, sich in den Fokus der Reisebüros zu rücken, und den Expedienten einen schnellen Zugriff auf besondere Reisen zulässt."

Vom Food Adventure in Sri Lanka über das Bauwagen-Aktivcamp in der Eifel bis zur Krimi-Reise in London: In Axolot finden Expedienten knapp 3500 unterschiedlichste Reiseerlebnisse – und für jede Vermittlung erhält das Reisebüro mindestens zehn Prozent Provision.