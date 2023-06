Pixabay

Sabre will den CO2-Fußabdruck von Flügen in seinen Systemen anzeigen.

Der GDS-Betreiber Sabre nutzt das Travel Impact Model (TIM) von Google, um den CO2-Fußabdruck von Flügen in seinen Buchungstools Sabre Red 360 und Get There transparent zu machen.

Das Reisebüro-Tool Sabre Red 360 zur Buchung von Urlaubsreisen hat die Emissionsinformationen bereits integriert. Im Pendant Get There zur Buchun