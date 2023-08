Giata

Mathis Boldt ist seit Anfang Mai 2023 Geschäftsführer des Hotel-Content-Spezialisten Giata, an dem er im einstelligen Prozentanteil auch beteiligt ist.

Ob Veranstalter, Reisebüros oder OTA: Wer in der Touristik massenhaft Hotelbilder und -beschreibungen braucht, kommt an Giata aus Berlin kaum vorbei. Der neue Chef Mathis Boldt sagt im Interview, wie er den weltweit aktiven Hotel-Content-Spezialisten weiterentwickeln will.

Die Giata-Story beginnt vor 27 Jahren auf einer per Mitfahrzentrale vermittelten Autofahrt. Während dieser lernen sich Andreas Posmeck und Remzi