GDS-Betreiber Amadeus baut das Angebot an NDC-Inhalten kräftig aus. Nun gibt es auch eine entsprechende Vereinbarung mit den Airlines der International Airlines Group.

Vertrag mit Amadeus NDC-Content von SIA ohne Aufschlag via GDS buchbar

Airline-Distributionsvertrag Amadeus und American verlängern Kooperation

Durch die Vereinbarung zwischen Amadeus und der International Airlines Group (IAG) erhalten Reisebüros über die Amadeus Travel Platform Zugriff auf die Angebote von IAG, einschließlich des Contents von British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling. Dies umfasst auch NDC-Angebote der verschiedenen Carrier.Die NDC-Anbindung von British Airways und Iberia an Amadeus ist nach Angaben des Dienstleisters für das zweite Halbjahr 2021 geplant, Vueling wird sich 2022 anschließen. Wann Aer Lingus seine Angebote über die NDC-Lösungen von Amadeus bereit stellt, soll laut Amadeus "zeitnah" mitgeteilt werden."Dies ist ein wichtiger Moment für die Reisebranche, da wir eine der weltweit führenden Airline-Gruppen in unserer NDC-Familie willkommen heißen", kommentiert Javier Laforgue, Executive Vice President of Airline Distribution & Content Sourcing bei Amadeus die künftige Zusammenarbeit mit British Airways (BA) & Co. Die nun erzielte Vereinbarung unterstreiche einmal mehr den Wert der Amadeus-Technologie und den kollaborativen Ansatz in der Branche, um NDC in großem Maßstab einsetzen zu können, so Laforgue weiter.Für Cliff Trotta, Head of Distribution bei Iberia, ist die Vertriebsvereinbarung mit Amadeus gar "bahnbrechend". Sie schaffe die Voraussetzung, unsere Branche zu verändern, betont der Iberia-Manager. "Für Reisepartner bedeutet sie Zugang zu wettbewerbsfähigen Tarifen und einer Reihe von exklusiven NDC-Produkten, für Amadeus eine gestärkte Partnerschaft und eine führende Rolle bei der Entwicklung einer Technologie-Plattform auf Basis mehrerer Quellen und für Iberia fortgesetzte kundenorientierte Innovation, die unseren bahnbrechenden NDC-Content umfasst", sagt Trotta.Kostenfrei ist der Zugriff auf den NDC-Content der IAG-Airlines für Reisebüros allerdings nicht: Wenn die Agenturen über Amadeus auf die NDC-Angebote von IAG zugreifen möchten, müssen sie nach Angaben des Dienstleiters eine Gebühr von weniger als zwei Euro pro Nettobuchung entrichten. Vollständige Details, Teilnahmeberechtigung und sonstige Bedingungen für den Zugriff auf die NDC-Angebote von IAG über Amadeus erfahren Reisebüros nach Angaben des GDS-Betreibers bei den Airline Account Manager oder über die Website von British Airways und Iberia.