Nicht nur die Kreditkarte, sondern auch alle amtlichen Papiere wollen Bundesregierung und EU ins digitale System überführen.

Ihr größtes Digitalisierungsprojekt testet die Bundesregierung in der Touristik. Doch noch muss bei der Sicherheit nachgebessert werden. Ausgerechnet in der Touristik hat die Bundesregierung ihr bislang ambitioniertestes Digitalisierungsprojekt gestartet. "So e