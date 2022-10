Miles & More

Über diese D-App könnten kleinere Einzelhändler und Dienstleister ihren Kunden Miles-&-More-Meilen übertragen. Abgerechnet wird über die Kryptowährung Camino (CAM).

Blockchain kommt in der touristischen Praxis an. fvw|TravelTalk stellt ausgewählte Beispiele vor: Miles & More entwickelt eine Blockchain-App, mit der sich weltweit kleinere Händler einfach anschließen lassen.

Das Unternehmen: Miles & More ist mit