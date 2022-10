A3M

Mit der A3-App können kleinere touristische Anbieter punktgenau Gefahren- und sonstige Informationen aus dem A3M-Portfolio bestellen und erhalten. Die App soll ebenso wie die H20-App für Unterkunftsbetreiber auf der Camino-Blockchain starten.

Blockchain kommt in der touristischen Praxis an. fvw|TravelTalk stellt ausgewählte Anwendungsbeispiele vor. Den Auftakt machen zwei Blockchain-Apps, an denen der Informationsdienstleister A3M arbeitet.

Blockchain kommt in der touristischen Praxis an. fvw|TravelTalk stellt ausgewählte Anwendungsbeispiele vor. Den Auftakt machen zwei Blockchain-Apps, an denen der Informationsdienstleister A3M arbeitet. Das Unternehmen: A3M liefert schnelle Informationen bei Sicherhei