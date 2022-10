Peakwork

Eine Peakwork-Entwicklung zeigt, wie einfach sich digitale Vermögenswerte wie Gutscheine oder Gewinne auf der Camino-Blockchain erstellen lassen. Die Einlösung der Assets sowie die Abrechnung zwischen den Beteiligten erfolgt jeweils per Smart Contract komplett automatisch im Hintergrund.

Blockchain kommt in der touristischen Praxis an. fvw|TravelTalk stellt ausgewählte Beispiele vor: Invia und Eurowings testen, wie einfach sich in Blockchains Voucher zur Belohnung von Kunden kreieren lassen.

Die Unternehmen: Die Lufthansa-Tochter Eurowings ist spezia