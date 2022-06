Traffics

Freude nach dem Vertragsschluss: Jens Muskewitz (Traffics), Morgann Lesné (Cambon), Salim Sahi (Traffics), Christian Sabbagh (Orchestra) und Jan Valentin (Ennea). Cambon Partners und Ennea begleiteten den Verkauf.

Die Traffics-Gesellschafter Salim Sahi und Jens Muskewitz verkaufen ihr Unternehmen an das führende französische Vertriebssystem. Sie bleiben aber als Geschäftsführer an Bord. Traffics soll weiter unabhängig agieren und will Synergien in der IT-Entwic