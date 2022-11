Christian Wyrwa

Diskutierten über Potenziale der Blockchain: Anke Hsu (Chain4Travel), Daniel Zingsheim (Peakwork), Sabine Jordan-Glaab (Vtours), Deniz Ugur (Bentour) und Redakteur Jochen Eversmeier beim fvw|TravelTalk Kongress 2022.

Ob als Agentur oder als Privatperson – Reisen früh günstig buchen und später mit Gewinn weiterverkaufen, das will Bentour-Chef Deniz Ugur mit Blockchain-Technik realisieren.

Ob als Agentur oder als Privatperson – Reisen früh günstig buchen und später mit Gewinn weiterverkaufen, das will Bentour-Chef Deniz Ugur mit Blockchain-Technik realisieren. Alles in der Touristik hängt an der Leine ungezählter technischer S