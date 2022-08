Stärkt das Mid- und Backoffice-System Argus: Schmetterlings IT-Chef Ömer Karaca.

Die Übernahme von Buchungen aus dem Beratungssystem Cruise Compass in das Mid- und Backoffice-System Argus von Schmetterling Technology wird einfacher. Dafür sorgt eine neue Schnittstelle.

Mehr dazu

Mehr dazu

Die Schnittstelle ermöglicht Nutzerinnen und Nutzern der Mid- und Backoffice-Lösung Argus von Schmetterling Technology eine einfache und schnelle Übernahme von Buchungen in Argus, die direkt in dem auf Kreuzfahrten spezialisierten System Cruise Compass getätigt werden.Der automatische Datenimport umfasst nach Angaben beider Unternehmen unter anderem folgende Informationen: Reiseanmelder, Reiseteilnehmer sowie Flug- und Kreuzfahrt-Details. Die direkte Übernahme aus Cruise Compass mache eine zusätzliche Datenübernahme überflüssig, heißt es.Das mache die tägliche Arbeit der Expedientinnen und Expedienten in Argus komfortabler, unterstreicht Ömer Karaca, Geschäftsführer und IT-Chef bei Schmetterling.Das Portfolio von Cruise Compass des IT-Unternehmens Xmlteam Travel Technology Solutions umfasst Fluss- und Hochsee-Kreuzfahrt-Angebote von bekannten Reedereien mit und ohne Landaufenthalte oder Flüge. Schmetterling Technology stellt seinen Technikpartnern das Kreuzfahrt-Beratungs- und Buchungssystem Cruise Compass seit zwei Jahren über einen QTA-weiten Rahmenvertrag zu Spezialkonditionen zur Verfügung.