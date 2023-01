Pixabay

Reisebüros erhalten einen direkten Zugang zu den NDC-Inhalten von Air France-KLM.

Air France-KLM hat die New Distribution Capability (NDC) auf der Reisevertriebsplattform Travelport Plus freigeschaltet.

Air France-KLM hat die New Distribution Capability (NDC) auf der Reisevertriebsplattform Travelport Plus freigeschaltet. Mit den NDC-Inhalten von Air France-KLM verfügen die an Travelport Plus angeschlossenen Reisebüros über die volle NDC-Funktionalitä