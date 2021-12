Die aktuelle Version von Tec Off Spider gliedert sich in drei Bereiche:"Das persönlichste Online-Reisebüro der Welt": Im Reiseportal meinreisebuero24.com präsentieren sich mittlerweile knapp 3000 Reisebüros mit ihrer eigenen virtuellen Visitenkarte. Der Kunde kann somit jedes Reisebüro leicht auffinden und dazu online Termine vereinbaren. Eine Zielgruppe sind Internet-Nutzer, die ihren Urlaub bevorzugt im Web buchen, dafür aber auf einen kompetenten Partner im stationären Reisebüro in ihrer Nähe Wert legen. Auf Facebook und Instagram wird der wachsenden Community mit Fotos, Videos und Reiseberichten Lust auf den nächsten Urlaub gemacht.



Kundenkonten In den privaten Kundenkonten ("Mein Bereich") sind Expedienten immer nah am Kunden und können ihren Kunden maßgeschneiderte Urlaubsideen oder direkt buchbare Reiseangebote direkt per Link zusenden und auf einer persönlichen Kunden-Webseite darstellen. In Kürze stehen die Kundenkonten als komfortable Smartphone-App bereit.

Marketing-Kampagnen Im dritten Bereich steht die smarte Kundenansprache durch automatisierte, individualisierte und erfolgsoptimierte Marketing-Kampagnen im Fokus. Diese werden immer treffsicherer und effektiver, da das System mit jeder einzelnen Eingabe dazulernt. So werden alle zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle genutzt, um den Kunden auch ganz sicher zu erreichen und zu einer Buchung animieren.