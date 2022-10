Silvia Schembri

Philippe C. Erhart hat seinen Posten als CEO von Universal Flugreisen am 1. Oktober 2022 abgegeben. Die Stelle wurde intern mit der erfahrenen Touristikexpertin Silvia Schembri besetzt.

Mehr dazu

Mehr dazu Mallorquinische Kette Universal Beach Hotels schließt Rebranding ab

15 eigene Hotels und eine eigene Incoming-Agentur auf Mallorca. Als Ergänzung zu den eigenen Häusern bietet Universal ein breites Portfolio an Partner- und Finca Hotels an. Im April 2022 nahm der Veranstalter ein umfassendes Rebranding vor.



Mehr dazu

Mehr dazu Abschied von Zafiro Tobias Neumann geht zu Universal Hotels

Silvia Schembri wird künftig als CEO von Universal Flugreisen agieren. Sie folgt auf den langjährigen CEO und Inhaber Philippe C. Erhart, der sich dazu entschlossen hat, die operative Leitung abzugeben, damit er sich auf seine Aufgaben als Präsident des Verwaltungsrats konzentrieren kann. Schembri war seit 2015 als Managing Director des Reiseveranstalters tätig. Sie gilt als gut vernetzte Touristikexpertin mit vielen Jahren Erfahrung.Vor ihrer Tätigkeit bei Universal war sie bei Hotelplan Suisse und Charming Travel Suisse als Managing Director Pricing beruflich aktiv. Die Universal-Flugreisen-Geschäftsleitung soll durch, der seit Anfang 2021 als Director Marketing & IT bei Universal tätig ist, ergänzt werden.Silvia Schembri sagt: "Mein voller Einsatz, zusammen mit Manuel Posch und unserem motivierten Team, wird dem nachhaltigen Wachstum, der Digitalisierung und der weiteren Modernisierung des Reiseveranstaltergeschäfts der Universal Flugreisen AG gewidmet sein."Universal verfügt überWährend die Schweiz aktuell den Hauptquellmarkt bildet, ist das Unternehmen auch zunehmend in Deutschland, Österreich und Ostfrankreich im Direktkundensegment sowie über Reisebüro-Partner aktiv.

Universal Flugreisen wurde 1947 von Alfred Erhart gegründet. Acht Jahre später gründete Erhart die schweizerische Chartergesellschaft Swiss Universal Air Charter mit einer Vickers Viking (36 Sitzplätze). Im Jahr 1957 setzte der Mallorca-Boom ein und ein Jahr später kaufte Erhart das zweite Flugzeug, um Flüge nach Afrika und Brasilien anzubieten. Zwischen 1963 und 1970 wurden auf Mallorca acht Hotels errichtet. In den darauffolgenden Jahren erlebte der Veranstalter eine kontinuierliche Expansion und dieses Jahr feiert Universal 75-jähriges Bestehen.