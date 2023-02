Hahn Air

Adriana C. Carrelli

Hahn Air stellt die kommerzielle Betreuung der zahlreichen Partnerfluggesellschaften unter neue Leitung. Als Vice President Airline Business verpflichtet der Airline-Dienstleister dafür eine Branchenspezialistin mit langjähriger Erfahrung.

Als Vice President Airline Business trägt bei Hahn Air in Zukunft Adriana C. Carrelli die Verantwortung für die kommerzielle Betreuung der Partnerfluggesellschaften. In ihrer neuen Rolle führt sie ein Team aus Experten, die die 350 Airline-Partner des Dreieicher Un